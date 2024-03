Hand: Canayer, dernier combat européen avec Montpellier

"Je me suis servi du match à Barcelone pour expliquer aux joueurs que l'on n'avait aucune limite à avoir. J'en suis convaincu, on est capables de battre toutes les équipes, mais dès que l'on s'écarte du chemin on redevient une équipe plus ordinaire", a-t-il expliqué.

Pour Canayer comme pour son équipe, tout reste donc à écrire et à faire malgré l'imminence de la fin d'une histoire débutée en 1994 et marquée notamment par deux victoires en Ligue des champions (2003 et 2018), les seules d'un club français, et une présence ininterrompue en Coupe d'Europe.

"Cela sert à quoi de jouer une compétition si tu ne veux pas aller au bout? On a atteint un objectif respectable pour le club mais je suis très loin d'avoir atteint les objectifs que je me suis fixés avec cette équipe. Je ne vais pas me satisfaire d'un 8e de finale", a-t-il assuré.