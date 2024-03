Hanne et Stijn Desmet arrivent avec de l'ambition pour "le plus beau tournoi de la saison"

Desmet est en bien meilleure forme qu'il y a un an, lorsqu'elle a appris, quelques jours avant les championnats du monde de Séoul, qu'elle et son frère Stijn n'étaient plus autorisés à être suivis par des entraîneurs de la sélection néerlandaise. "Je n'avais plus le droit de parler à mon entraîneur, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Je ne saurais dire si cela m'a coûté des médailles",a-t-elle expliqué. Selon ses propos, les événements de 2023 l'ont rendue plus forte mentalement.

"Les Néerlandais sont des amis et des concurrents respectés", a-t-il confié. Comme Hanne, il a cinq chances de décrocher une médaille (500, 1000 et 1500 mètres et deux fois le relais). Après mûre réflexion, il considère qu'il a le plus de chances de gagner dans le 1500 mètres.

Victime d'une vieille blessure à la hanche, Stijn Desmet s'inquiète cependant du fait qu'il n'a pas assez de temps pendant la saison pour se reposer complètement en marque du week-end prochain. "Les Mondiaux sont le tournoi le plus important et le plus beau de la saison, mais aussi le plus difficile."