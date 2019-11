Hockey Pro League : les 16 rencontres de la Belgique organisées à Wilrijk en 2020

(Belga) La fédération internationale de hockey (FIH) a confirmé lundi les dates et lieux des différentes rencontres de Pro League lors de la 2e édition de la compétition en 2020. Pour la Belgique, les 16 rencontres - 8 des Red Panthers et 8 autres des Red Lions - seront toutes organisées à Wilrijk, là où a eu lieu le championnat d'Europe en août dernier.

La campagne à domicile des Belges débutera les vendredi 15 et dimanche 17 mai, avec l'accueil des Etats-Unis pour les Panthers et de l'Espagne pour les champions du monde et d'Europe, à la Wilrijkse Plein où sera, comme en 2019, construit un stade provisoire de quelque 3.500 places. Elle se terminera fin juin par les doubles duels contre les Pays-Bas (26/28 juin). Suivant le nouveau format, destiné à réduire de moitié les lointains déplacements à l'étranger, la Pro League se déroule toujours en matchs aller-retour, mais ce principe est cependant désormais étalé sur deux saisons. Chacune des neuf nations engagées tant chez les messieurs que chez les dames dispute chaque week-end de compétition deux matchs à l'extérieur. De même lorsqu'elle accueille un adversaire sur ses terres, elle le fait à deux reprises, avec 48 heures d'intervalle. Red Lions et Panthers débuteront à partir de fin janvier jusque fin mars par cinq déplacements à l'étranger, avant de conclure par leur 8 rencontres (réception de 4 pays) à domicile entre le 15 mai et le 28 juin. En 2021, ce seront donc 4 voyages et 10 matchs à organiser sur le sol belge qui attendent chacune des deux équipes nationales. Lors de la première édition de cette nouvelle compétition internationale, les Red Lions avaient terminé à la 2e place, battus en finale par l'Australie, tandis que les Red Panthers s'étaient classées 5e. (Belga)