J-100 - Le COIB lance le podcast : "Olympic Minds unlocked"

Les tenues et équipements des athlètes belges durant les Jeux sont accessibles pour la première fois de l'histoire à tout un chacun via le site en ligne du COIB.

Celui-ci a relancé une campagne d'annonces cette semaine sur les divers médias audiovisuels.

Il a aussi annoncé le lancement d'un podcast en six épisodes (trois en français et autant en néerlandais). Intitulé "Olympic Minds unlocked" (littéralement "Les esprits olympiques débloqués"), il est composé de témoignages d'athlètes olympiens belges qui évoquent leurs différentes expériences dans le cadre olympique et les spécificités qui sont liées au plus grand événement planétaire sportif.