Jackson gagne le 100 m des sélections jamaïcaines avec la meilleure performance de l'année

Jackson, 28 ans, a également battu son record personnel, aussi de 10.71 avant la course finale, et égalé la cinquième meilleure performance de l'histoire sur 100 m chez les femmes. Le tout sous un vent de 1,0 m/s.

La vice-championne du monde en titre sur la distance a devancé Shashalee Forbes (10.96) et Natasha Morrison (10.98). Elles sont toutes trois qualifiées pour les Mondiaux avec la grande championne en titre Shelly-Ann Fraser-Pryce, qualifiée d'office et qui n'a pas pris part à la course.

La double-championne olympique du 100 m, Elaine Thompson-Herah, a elle fini 5e, avec un chrono de 11.06

En général, le trio de tête remporte son ticket pour les Mondiaux, en plus le cas échéant de la championne du monde en titre qui dispose aussi d'un sésame.