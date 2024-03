James Meyer de Beco conserve la 2e place au Caire

Yente Van Doren a manqué le cut après son score de 76 au lendemain d'un 71. Il termine 63e. Kristof Ulenaers, 72 et 77, a lui aussi terminé son tournoi à la 75e place. Lars Buijs (76 et 78) a fini 97e et Alexis Tendyck 110e (79 et 79).