James Meyer de Beco et Yente Van Doren premiers leaders à Sankt Pölten

Grâce à un premier tour en 63 coups, James Meyer de Beco et Yente Van Doren ont pris la tête du tournoi de golf comptant pour le Pro Tour de Sankt Pölten, en Autriche.

Meyer de Beco a réalisé un parcours sans faute avec sept birdies, soit un score de sept sous le par. Van Doren a également a réussi un sans-faute avec cinq birdies et un eagle. Les deux Belges devancent d'un coup les Français Jean Bekirian et Clément Charmasson et le Suisse Robert Foley.

Jean de Wouters, qui a bouclé le parcours en 66 coups, s'est classé à la onzième place. Kristof Ulenaers (69 coups) est 27e, Tanguy Marionex, Lars Buijs et Maxime Palenik (72 coups) se partagent la 79e position.