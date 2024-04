Jorre Verstraeten et Ellen Salens terminent 7e à Zagreb

Jorre Verstraeten (-60 kg) et Ellen Salens (-48 kg) ont signé les meilleures performances belges au cours de la première journée de la 38e édition des championnats d'Europe de judo, en terminant à la 7e place jeudi à Zagreb, la capitale croate.

Jorre Verstraeten (IJF 18/21e au classement olympique) a débuté contre le Grec Christos Pintsis (IJF158). Il l'a battu par ippon (après 2:09) avant de rencontrer l'Israélien Ariel Shulman (IJF 51). Le Louvaniste a arraché la victoire (ippon) six secondes avant d'atteindre le golden score.

En quarts de finale, la tâche du triple médaillé de bronze aux championnats d'Europe (2019, 2020 et 2022) s'annonçait redoutable face au N.1 mondial Francisco Garrigos. L'Espagnol, champion du monde en titre et double champion d'Europe (2021, 2022), avait gagné leurs trois précédents duels (Euro 2017, Euro 2019 et Grand Chelem de Tel Aviv en 2023). Après avoir échappé à une première immobilisation, Verstraeten succombait sur la seconde (ippon après 3:09).