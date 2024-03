Judo: un jalon pour Riner, une mission pour Malonga à Antalya

L'objectif sera de "performer, bien sûr", explique à l'AFP son coach Franck Chambily, mais surtout de "voir où il en est sur la préparation olympique" car ce tournoi reste un "point d'étape" pour le colosse de 34 ans en vue d'un quatrième titre olympique, après ceux chez les lourds en 2012 et 2016 et celui par équipe en 2021.

Pour Riner comme pour les autres sélectionnés olympiques français présents à Antalya, Luka Mkheidze (-60 kg), Walide Khyar (-66 kg), Alpha Djalo (-81 kg) et Maxime-Gael Ngayap Hambou (-90 kg), le but sera aussi de grimper au ranking olympique pour être parmi les huit têtes de série aux Jeux et s'offrir un tirage au sort plus favorable.

Antalya est une des dernières compétitions avant les JO: deux autres Grands Chelems, au Tadjikistan et au Kazakhstan puis surtout les Championnats du monde à Abou Dhabi (19-24 mai) sont prévus en mai comme ultimes possibilités de sorties avant de fouler les tatamis de l'Arena Champ-de-Mars.

"L'idée est aussi de prendre le plus d'adversaires possibles qui seront aux Jeux pour arriver le jour J avec le maximum d'infos sur ces concurrents potentiels", explique à l'AFP Baptiste Leroy, entraîneur de l'équipe de France masculine.