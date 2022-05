Jumping de Rome - Nicola Philippaerts place la Belgique à la deuxième place de la Coupe des Nations

(Belga) Trois semaines après leur victoire à la Baule, les cavaliers belges ont dû se contenter vendredi de la deuxième place lors de la Coupe des Nations de saut d'obstacles, vendredi à Rome. Un tournoi qu'ils avaient remporté l'an dernier. Nicola Philippaerts (Katanga), Pieter Clemens (Akarad Hero), Jérôme Guéry (Quel Homme) et Gregory Wathelet (Nevados) ont écopé de quatre points de pénalité alors que Simon Delestre (Jolly Jumper), Pénélope Leprevost (Excalibur), Roger-Yves Bost (Casius Clay) et Kevin Staut (Visconti) ont réalisé un sans-faute pour la France. Jos Lansink a fêté ses débuts en tant que tout nouvel entraîneur de l'équipe nationale des Pays-Bas avec une troisième place. Les Néerlandais ont terminé avec huit points de pénalité.

On attendait avec impatience la première apparition cette saison de Nicola Philippaerts et Katanga, la jument de 12 ans avec laquelle il avait remporté le bronze aux Championnats d'Europe l'an dernier. Comme à l'époque, Philippaerts a réussi un sans-faute, il est le seul Belge à avoir réalisé cette performance. De plus, Philippaerts a terminé en tête du classement individuel parmi les quarante coureurs. "Je suis heureux que Katanga ait encore confirmé sa régularité. C'est dommage que nous n'ayons pas gagné, nos chevaux le méritaient. Nous nous sommes retrouvés à une barre de la France. Les écarts sont tellement serrés dans ce sport", a réagi Philippaerts, dont le neveu, Pieter Clemens, a sauté sans faute au premier tour avec Akarad Hero et a ensuite écopé de huit points de pénalité au deuxième tour. Jérôme Guéry et son cheval Quel Homme, bronze olympique, ont réalisé quatre fautes au premier tour, mais ont ensuite compensé avec un deuxième tour sans faute. Gregory Wathelet a commis une faute de saut au premier tour, puis a abandonné. (Belga)