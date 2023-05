Karel Foubert engagé en - 90 kg: "J'espère que je réussirai à créer la surprise"

"Je suis ravi d'avoir cette opportunité", a-t-il confié à l'Agence BELGA à la veille de son entrée en lice. "C'est là que je veux me retrouver, parmi le gratin mondial. C'est un cap supplémentaire dans ma carrière et le résultat de mon investissement ces dernières années. Nous serons d'ailleurs deux dans la même catégorie, avec Sami Chouchi. Je me suis bien préparé lors de notre stage au Japon, en avril. Je me suis beaucoup focalisé sur le rythme et l'agressivité à afficher lors des combats. Je sais que j'ai un très bon uchimata. Je fais quasiment tout avec mes jambes. Et j'espère que je vais pouvoir en tirer profit."

Et pour sa première, Karel Foubert ne cache pas qu'il aimerait bien réaliser un coup de maître. "Je suis dans la forme de ma vie et prêt à livrer la prestation de ma vie. J'entame cette compétition l'esprit ouvert, mais mon ambition est de décrocher une médaille. J'espère donc que je réussirai à créer la surprise. L'Ouzbek Bobonov, le tenant du titre et grand favori, sera absent en raison d'une blessure, ce qui offre déjà une opportunité. Mais il y aura d'autres candidats, comme le Géorgien Bekauri, champion olympique, le Cubain Silva Morales, l'Azéri Medhiyev ou encore le Néerlandais Van 't End. Il n'y aura pas de combat facile et il faudra être costaud d'entrée, mais si je parviens à montrer mon judo, je n'aurai pas de regrets."