Kris Vansnick dresse le bilan des poules: "Nous avons montré que les Tigers vivent"

"Si nous avions joué contre l'Ukraine comme nous avons joué contre la Pologne, nous aurions eu un autre résultat. Mais nous savions aussi que l'Ukraine serait un adversaire redoutable. Globalement, je pense que nous avons fait ce qu'il fallait en battant la Hongrie et la Slovénie. Nous avons montré que les Tigers vivent et que le projet est présent. Je suis content de notre qualification pour les huitièmes."

Après deux victoires inaugurales contre la Hongrie et la Slovénie, Belgique a ensuite enchaîné trois revers de rang contre l'Ukraine, la Pologne et la Serbie pour terminer à la 4e place.

Jeudi, la Belgique a bouclé sa phase de poule par une défaite sans appel (3-0) contre la Serbie, double championne du monde en titre, dans un match sans enjeu. "Nous avons joué contre une très bonne Serbie qui n'a laissé personne au repos, cela montre le respect pour notre équipe. Je suis déçu de notre qualité au service. J'aurais espéré les éloigner un peu plus du filet pour mieux attaquer. Mais, je tiens à souligner que les filles n'ont pas arrêté de se battre sur chaque point et c'est positif pour le futur."

Le futur, ce sera un huitième de finale face à la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour décrocher le titre européen, dimanche à 17h00 au Palais 12 à Bruxelles. "Nous savons que nos chances de qualification sont minimes mais nous aurons tout à gagner. Chaque match doit être joué et j'espère une salle pleine à Bruxelles avec des Belges et des Turcs amoureux de volley", a conclu Vansnick.