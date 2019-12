Sanctions historiques contre la Russie: l'athlète belge Camille Laus réagit (vidéo)

Des sanctions historiques: l'Agence mondiale antidopage (AMA) a exclu lundi la Russie des Jeux olympiques pour quatre ans et de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar, pour punir Moscou d'avoir récidivé dans la triche en falsifiant des données remises à l'AMA.

L'athlète belge Camille Laus, spécialiste du 400 mètres s'exprime sur cette affaire.

"Il y a quand même eu un sacré scandale par rapport à ça et c'est bien que des mesures soient mises en place. Contre la triche, il faut faire quelque chose. Je pense que c'est dommage pour les athlètes qui sont propres et qui n'avaient pas forcément à voir avec tout ce scandale, mais il faut prendre des décisions quand il y a des scandales de ce type et que ça montre que le dopage est interdit et que c'est quelque chose qu'on peut punir. C'est quand même une bonne chose d'avoir banni la Russie pour les quatre prochaines années", a expliqué la sportive au micro d'Arnaud Gabriel.