L'image des Jeux Olympiques: revenus de graves blessures, ils se partagent la médaille d'or (photos)

L'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Mutaz Essa Barshim ont tous deux été sacrés champions olympiques de la hauteur dimanche, aux JO de Tokyo.

Le Bélarusse Maksim Nedasekau complète le podium, troisième. Les trois hommes ont tous les trois franchi 2,37 m, mais si Barshim et Tamberi ont été classés à égalité parfaite pour la médaille d'or, ils ont devancé le Bélarusse au nombre d'essais.



Tamberi et Barshim, deux amis, avaient le choix entre partir dans une sorte de play-off pour désigner un vainqueur unique ou partager l'or, ils ont opté pour la deuxième option, se tombant dans les bras devant le sautoir. Tous les deux sont revenus de graves blessures aux chevilles.



"Partager cela avec Marco me donne un sentiment incroyable, je suis tellement heureux. C'est un rêve que je ne veux pas quitter. J'ai traversé tellement de choses, j'ai attendu cinq ans avec des blessures, des retours en arrière", a indiqué Barshim. Le Qatari, double champion du monde en titre, décroche un troisième podium olympique consécutif à 30 ans, après l'argent en 2012 et 2016. Tamberi remporte lui à 29 ans son premier titre international en plein air (il était champion du monde en salle en 2016).



L'Italien, ivre de bonheur, s'est longuement roulé par terre avant de sauter dans les bras de tous les athlètes qui passaient près de lui, jusqu'au sacre de son compatriote Lamont Marcell Jacobs sur 100 m. "J'ai simplement voulu revenir au plus haut niveau après mes blessures, mais décrocher l'or c'est incroyable, j'en ai tellement rêvé", a-t-il déclaré. "On m'avait dit en 2016 juste avant Rio (grave blessure à une cheville) qu'il y avait un risque que je ne sois plus capable de sauter. La route a été longue."