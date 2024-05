La Belgique championne d'Europe par équipes chez les dames pour la 1re fois

La Belgique a remporté le titre de championne d'Europe de squash par équipes chez les dames pour la première fois de son histoire, samedi, à Zurich, en Suisse. En finale, les sœurs Nele et Tinne Gilis et Marie Van Riet ont battu 2-1 l'Angleterre.

Nele Gilis, 4e joueuse mondiale, a inscrit le premier point pour la Belgique en battant en quatre sets Georgina Kennedy (PSA 6), 11-2, 11-8, 11-13 et 11-5 après 1 heure et 4 minutes de jeu.

Dans le match décisif, Tinne Gilis (PSA 9) a dominé Jasmine Hutton (PSA 29) en trois sets, 11-8, 12-10 et 11-2, et 33 minutes, offrant la victoire et le titre à la Belgique. Réserviste en finale, Chloé Crabbé (PSA 320) faisait également partie de l'équipe belge.

C'est la première fois que la Belgique est sacrée championne d'Europe par équipes. Les Belges avaient été battues par les Anglaises en finale l'an passé. La Belgique avait aussi décroché le bronze en 2018 et 2019.

L'Angleterre, titrée à 42 reprises en 45 éditions, concède seulement sa troisième défaite dans l'histoire de la compétition, après avoir été battue en finale en 2010 par les Pays-Bas et en 2019 par la France.