La France domine le Pays de Galles 41-28 et attend le résultat de l'Irlande en Angleterre

Le XV de France a signé sa 4e victoire en cinq matchs dans le Tournoi des six nations de rugby, samedi après-midi au stade de France à Saint-Denis. Elle a dominé le Pays de Galles 41-28, et obtenu le bonus offensif. Les joueurs de Fabien Galthié, menés 0-7, ont rapidement renversé la tendance et menaient 20-7 à la pause.