Liège surprend Charleroi en début de playoffs, Ostende, Anvers et Limburg United assurent

Liège a surpris Charleroi sur son parquet après prolongation (93-98) lors de la première manche des quarts de finale des playoffs de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, mercredi. Ostende, Anvers et Limburg United ont eux assuré à domicile.

Les Liégeois ont pris un léger avantage au repos (40-41) dans ce duel entre les équipes classées quatrième et cinquième au terme de la saison régulière. Liège a ensuite accéléré après la pause pour mener 51-67 avant le dernier quart-temps. Le Spirou, privé de ses meneurs Joshua Heath et Milan Samardzic, a alors pu compter sur un Tyrell Roberts des grands soirs (37 points) pour inverser la tendance dans les dix dernières minutes et Jamelle Hagins a permis à Liège d'arracher la prolongation.

Les Liégeois ont finalement émergé dans les cinq minutes supplémentaires grâce notamment à Angel Rodriguez (25 points) et EJ Anosike (18 points). Liège sera qualifié pour les demi-finales s'il s'impose lors de la deuxième manche vendredi.