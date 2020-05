La NBA jouera avec des ballons Wilson en 2021-2022

La ligue nord-américaine de basket (NBA) a annoncé mercredi que la marque Wilson serait le fournisseur officiel de ballons à partir de la saison 2021-2022, mettant fin à un partenariat de presque quarante ans avec Spalding.

"La NBA et Wilson Sporting Goods Co. annoncent un partenariat mondial pluriannuel qui fera de Wilson le ballon officiel de la NBA, de la ligue féminine (WNBA), de la ligue de développement G League, de la ligue virtuelle NBA 2K et de la ligue africaine de basket (BAL)", indique le communiqué.

Wilson avait été la première entreprise à fabriquer des ballons de basket pour la NBA en 1946, un partenariat qui avait duré 37 ans. Spalding lui avait succédé en 1983 et aura donc été le fournisseur de la ligue pendant 38 ans.

Le retour des ballons Wilson sur les parquets en 2021 coïncidera avec le 75e anniversaire de la NBA.

"Notre engagement à développer le basket-ball sur la scène mondiale est au coeur de Wilson et de notre nouveau partenariat avec la NBA", a déclaré Kevin Murphy, directeur général de la marque.

Les ballons Wilson seront créés avec les mêmes cuir et spécifications que ceux actuellement utilisés par les joueurs, lesquels seront invités à faire des suggestions pour leur développement.