La Serbie première finaliste après sa victoire sur le Canada

Dans la Mall of Asia Arena, les Serbes connaissaient deux temps forts dans le premier quart-temps: ils menaient 8-1 après 3 minutes de jeu et, après un retour canadien (12-13), inscrivaient 9 points de rang pour prendre le large (21-13). Le premier quart-temps s'achevait 23-15. Les joueurs de Svetislav Pesic poursuivaient sur leur lancée pour compter 13 points d'avance à la pause (52-39).

Dans le troisième quart-temps, le Canada revenait à 7 longueurs (65-58), mais la Serbie reprenait rapidement ses distances (75-63). Bogdan Bogdanovic et ses équipiers n'étaient jamais menacés dans le dernier quart-temps, gardant pratiquement tout le temps plus de 10 points d'avance, et validaient leur ticket pour la finale.