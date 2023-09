La Tchéquie, l'Allemagne, la Grèce et l'Italie organiseront l'Euro 2025

Chaque pays accueillera des rencontres de la phase de groupes. La phase finale se déroulera à Athènes, en Grèce, où sera sacré le successeur de la Belgique.

La Roumanie et la Hongrie avaient inauguré le format de l'organisation conjointe en 2015. L'édition 2019 avait été organisée en Serbie et en Lettonie. L'Espagne et la France s'étaient chargées de l'organisation en 2021. La dernière édition, cette année, s'était tenue en Slovénie et en Israël et avait vu la victoire finale des Belgian Cats.