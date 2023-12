Lara de Liedekerke, revancharde, avec le concours complet de Paris 2024 dans le viseur

Lara de Liedekerke sort d'une brillante année et, mise à l'honneur comme ses congénères de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles mardi à Gesves, a l'espoir de figurer dans la sélection belge de concours complet pour les JO de Paris, et dans ce cas, de prendre sa revanche sur ceux de Tokyo, ses premiers Jeux.

"Mon cheval (Alpaga d'Arville) s'était blessé après le dressage. C'était déjà beaucoup d'émotions, ayant appris ma sélection très tard pour remplacer Karin Donckers dont le cheval (Fletcha) était blessé", raconte la cavalière namuroise. "Ici, nous savons depuis un moment que la Belgique est qualifiée. Cela change tout au niveau de la préparation. J'espère faire partie de la sélection. J'ai le luxe de pouvoir choisir entre cinq montures. Je ne suis pas dépendante d'un seul cheval. Suivant ce qui va se passer ces six prochains mois, je pourrai choisir celle qui sera le plus en forme."

L'équipe belge de concours complet, 7e à l'Euro de Le Pin en France, a obtenu son ticket olympique au mois d'août avec Lara de Liedekerke (Hermione D'Arville), Jarno Verwimp (Mahalia), Karin Donckers (Fletcha) et Cyril Gavrilovic (Elmundo De Gasco). Ce dernier, mis à l'honneur aussi mardi, habite Bordeaux et est spécialiste de la formation des jeunes chevaux. "La qualification ne change pas le quotidien, qui est de travailler dur et préparer les chevaux, mais cela ajoute à la motivation. On se lève le matin pour ça. Maintenant, il s'agit de travailler pour Paris 2024, mais pour les éditions suivantes des JO aussi, pour former la nouvelle génération de chevaux."