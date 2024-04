Larissa Pauluis et Flore De Winne découvrent les finales de la Coupe du monde de dressage

Larissa Pauluis et Flore De Winne s'apprêtent à participer en dressage aux finales de la Coupe du monde d'équitation, qui se dérouleront à partir de mercredi à Riyad en Arabie saoudite. Pour les deux cavalières, il s'agira d'une première expérience à ce stade de la compétition.

Plus expérimentée, Larissa Pauluis (44 ans) a déjà vécu les Jeux Olympiques à Tokyo. Elle concourra avec Valentin, qui l'a menée à des 8e et 14e place aux épreuves de Coupe du monde de Madrid et de Bâle cette saison.

Flore De Winne a moins de métier, puisqu'elle ne dispute que sa deuxième saison en Grand Prix. Depuis sa sélection en Coupe des Nations il y a un an, elle a obtenu des scores records de 80% aux épreuves de Coupe du monde de Malines et Amsterdam.