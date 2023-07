Larissa Pauluis remporte le programme libre et établit un record personnel

La championne de Belgique Larissa Pauluis a remporté le programme libre en musique du meeting 3 étoiles de Deauville en France, et établi un record personnel.

Après avoir fini 4e du Grand Prix avec Flambeau, la cavalière a reçu la note la plus haute de la part de tous les jurés sur le programme libre en musique, et atteint la marque la plus élevée de sa carrière à 79,640%. Le Français Morgan Brabançon sur Bolero a fini 2e, le Brésilien Joao Victor Marcari Oliva 3e avec Feel Good Vo.

Charlotte Defalque (Botticelli), la vice-championne de Belgique, a terminé 4e à Deauville, avec 75,655%. La Belgique a également conquis les 5e et 6e places, avec Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof, 75,625%) et Laurence Roos (Fil Rouge, 74,230%).