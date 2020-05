Le boxeur Miko Khatchatryan est déçu par l’arrêt des combats: "J’étais prêt à m’envoler" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le boxeur âgé de 24 ans a répondu aux différentes questions de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Après Ryad Merhy le 27 avril, notre journaliste Emiliano Bonfigli a pris des nouvelles d’un autre boxeur ce mercredi: Miko Khatchatryan. Comment ce jeune boxeur vit-il cette période? "Je suis un peu déçu, un peu frustré à cause de cette période particulière. J’étais prêt à m’envoler au niveau de ma carrière. Mais bon, on s’adapte. Nous sommes tous dans la même situation. Je m’entraine 1 jour sur 2, Quand on a su que tout était annulé, on a baissé le rythme. Cela ne sert à rien de s’entrainer comme un acharné. C’est l’occasion de récupérer après les compétitions et de travailler sa condition", explique Miko.

Une grande soirée de boxe devait normalement avoir lieu ce week-end. L'annulation de ce gala est une très mauvaise pour les boxeurs et surtout pour Miko. "Cette soirée devait me permettre de franchir une étape dans ma carrière", regrette Khatchatryan. "Je suis pour le moment à 10 victoires en 10 combats. C’est maintenant que ça commence à être plus sérieux. On voulait se lancer dans un championnat de Belgique ou du Benelux. J’étais prêt. Je veux affronter les meilleurs boxeurs de ma catégorie en Belgique". Un titre de champion de Belgique ne serait pas un aboutissement pour Miko. "Ce serait une étape importante pour moi. J’ai été 6 fois champion de Belgique en amateur, je veux confirmer au niveau professionnel".

"Quand je suis sur le ring, j'entends tout ce qu'il se passe autour de moi"

Durant l'interview, Emiliano Bonfigli a demandé à Miko de définir son style. Comment est-il sur le ring? "Je suis assez décontracté. Un boxeur qui est décontracté, qui ne montre pas qu’il est fatigué et qui se relâche un peu, c’est toujours plus beau à voir qu’un gars qui est plus fermé. Cela permet de moins se fatiguer aussi. Je me base beaucoup sur l’intelligence, ce n’est pas juste donner des coups et en prendre. Je me base sur les esquives et le jeu de jambes. Je sais aussi boxer en reculant, c’est assez difficile à faire. Si mon adversaire veut avancer, je le laisse faire et je le contre", explique-t-il.

La boxe est un sport très particulier. Comment se sent Miko avant un combat? "Au début, j’avais une sensation de peur. Maintenant, avec l’expérience, je me sens bien. Je ressens un stress positif, de l’excitation. Cela me booste énormément. Quand je suis sur le ring, j’entends tout ce qu’il se passe autour de moi. J’arrive même à me regarder dans les écrans qui sont dans la salle pendant le combat. C’est très dangereux mais j’aime prendre ce risque".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Miko Khatchatryan via le lien ci-dessous.