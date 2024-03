Le Dragons en finale après sa victoire 3-0 sur le Slavia Prague

Trois penalty-corners (pc) transformé par la capitaine Valérie Magis (20e, 27e et 46e) ont permis aux Anversoises d'asseoir leur victoire. Le Dragons remporte ainsi le groupe A avec 15 points après ses autres succès 4-1 sur les Suissesses de Wettingen et 1-0 sur les Ukrainiennes de Sumchanka. Ces dernières finissent 2e (11 pts) devant Prague (2) et Wettingen (2).

En finale lundi (15h45), le Dragons sera opposé plus que vraisemblablement aux Anglaises de Surbiton, qui mènent le groupe B avec 10 points, mais les hôtes allemandes du Club an der Alster et les Écossaises de Watsonians, 2e et 3e avec 6 unités, pourraient encore les dépasser après les derniers matchs de la poule plus tard dans la journée.