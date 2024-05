Thomas Pieters rêve de victoire à domicile: "Ce serait fantastique de gagner ici"

"Je suis content d'être retour dans notre pays. Je peux dormir dans mon propre lit", a expliqué l'Anversois qui dispose de "l'avantage du terrain. Je connais le parcours comme ma poche." En cas d'accession au top 24, Thomas Pieters bénéficierait également d'une prolongation d'un an de son contrat avec le lucratif circuit du LIV Tour.

Adrien Dumont de Chassard, récemment promu en PGA Tour, et Matthis Besard, qui a obtenu son ticket pour le DP World Tour cette saison, espèrent marcher dans les traces de Thomas Pieters et autres Nicolas Colsaerts. Le contingent belge à Anvers sera complété par James Meyer de Beco, Yente Van Doren, joueurs du Pro Golf Tour, Alan de Bondt, Kristof Ulenaers, Jean de Wouters et Christopher Mivis. Les amateurs Jarno Tollenaere, Nathan Cossement, Arthur Haghedooren, Leopold Isserentant, Louis Theys et Lev Grinberg seront également sur les greens.