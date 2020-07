Le fils d'Alex Zanardi donne des nouvelles de son père: l'Italien pourrait perdre la vue

La vie d'Alex Zanardi n'est plus en danger et il y a "des signes encourageants" pour son rétablissement, a expliqué son fils Niccolo mercredi dans une interview accordée au journal Corriere della Sera.

"Je suis sûr que mon père va s'en sortir. Un jour, nous reparlerons ensemble de cela avec mes futurs enfants. Je suis rempli d'espoir, tout comme ma mère", a-t-il déclaré. Niccolo Zanardi, 21 ans, a ajouté que son père n'est pas conscient et pourrait perdre la vue. "Le plus important, c'est de savoir si nous serons capables de communiquer avec lui. C'est un long chemin qui nous attend." Selon son fils, Alex Zanardi a récupéré "plus vite que prévu". "Cela ne nous surprend pas. L'énergie de mon père est incroyable et sa force est extraordinaire."

Zanardi, 53 ans, a été hospitalisé le 19 juin dernier après avoir été percuté par un camion lors d'une sortie en handbike à Pienza, en Toscane. Il a subi trois opérations au cerveau et est resté plusieurs semaines plongé dans un coma artificiel. Ancien pilote de F1 entre 1991 et 1994, il avait été victime d'un terrible accident au Lausitzring, en septembre 2001, suite auquel il avait été amputé de ses deux jambes.

Après sa revalidation et avoir couru dans des voitures adaptées, Zanardi s'était lancé dans le handbike, décrochant deux titres paralympiques à Londres en 2012 et deux titres à Rio de Janeiro en 2016.