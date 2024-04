Le HC Visé remporte la BENE-League en battant Bocholt en finale

Visé a pris directement la direction des opérations en menant 1-2 après 2:20 avant de connaître une période longue de dix minutes sans marquer le moindre but. Les Limbourgeois ont le contrôle de la partie jusqu'au retour de Vise à 6-6. Les dix dernières minutes du premier acte s'est résumé en un chasser-croisé entre les protagonistes. Vise a égalisé à l'ultime seconde via Hadzic (10-10).

En début de seconde période, Visé a pris bien deux unités d'avance mais Bocholt est revenu à 13-13 ensuite l'écart ne sera jamais supérieur à l'unité. La tension était belle et bien présente sur le terrain mais la paire arbitrale veillait au grain et tenait la partie très bien en mains. Alors que le marquoir indiquait 24-24, un dernier temps mort pris par le coach visétois à 25 secondes du terme a permis aux siens d'inscrire le but gagnant à l'ultime seconde.