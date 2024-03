Le Léopold éliminé par Cologne en quarts de finale à Amstelveen

Privé de la possession de balle dans le 4e et dernier quart-temps, le Léopold a encaissé un 3e but sur pc de Grambusch (54e). Tom Boon a réussi à tromper Jean Danneberg en fin de partie (60e), mais trop tard pour encore espérer égaliser et aller aux shoot-outs.

Les anciens équipiers de Vincent Vanasch menaient 1-0 au repos après un but d'ouverture de Tom Grambusch sur le 6e pc allemand (26e). Cologne a doublé son avance en début de seconde mi-temps, sur un tir de Michel Struthoff (34e), mais les Bruxellois ont directement réagi via une réduction du score d'Arthur Verdussen sur déviation (37e).

Le Rot Weiss Cologne, vainqueur en 2017 et finalistes malheureux des deux dernières éditions, jouera dimanche (14h45) pour une place en finale face au gagnant du match à suivre entre La Gantoise et les Néerlandais de Kampong. Les joueurs d'Agustin Corradini joueront eux, également dimanche (17h00), un match de classement contre le perdant de ce duel entre les champions de Belgique en titre et les tombeurs de Bloemendaal et Arthur Van Doren, triples tenants du titre, au tour précédent.