Le niveau du dressage et du para-dressage a gagné en professionnalisme

Barbara Minneci et Michèle Georges partiront ambitieuses pour le para-dressage. Si Michèle Georges était en stage, Barbara Minneci a été mise à l'honneur mardi à Gesves par l'Adeps et la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles. "Le para-dressage a énormément évolué et s'est professionnalisé. Il faut arriver à garder le niveau. Stuart (sa monture) évolué aussi, c'est un cheval très sensible et timide qui demande beaucoup d'attention et de confiance. La relation au cheval est très importante parce qu'il doit avoir envie de donner quelque chose, c'est encore plus vrai que dans les autres disciplines du sport équestre."

Charlotte Defalque et Larissa Pauluis espèrent également représenter une fois encore la Belgique à Paris. Elles ont toutes les deux aussi été honorées mardi. "Cela sera différent de Tokyo", a estimé Larissa Pauluis, la championne de Belgique en selle sur Flambeau. "Déjà parce que nous avons gagné notre place bien plus tôt. Cela permet une préparation plus longue. C'est important. On a le temps d'entraîneur les chevaux. Cela ajoute à la motivation, mais il faut garder la tête froide aussi pour maintenir puis augmenter le niveau afin d'aborder les JO avec sérénité."