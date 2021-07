Décrouvrez le programme de la Belgique pour la cérémonie d'ouverture

(c) belga

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la 34e olympiades commenceront à 13h (heure belge) aujourd'hui.

Au vu de la situation sanitaire extrêmement fragile là-bas, tout a été fait pour réduire les risques de propagation le plus possible. Les spectateurs seront interdits durant toute la durée des Jeux et les nations seront représentées en nombre réduit lors du défilé.

L'apparition des pays lors de ce défilé se fera suivant l'ordre alphabétique. Seulement il s'agit de l'alphabet japonais et de ce fait, la Belgique passera en 165e position (sur 206), entre le Pérou et la Pologne.

Seulement 22 athlètes défileront accompagnés de quatre entraineurs et le chef de la délégation. Les deux porte drapeau de notre délégation sont Nafissatou Thiam et Félix Denayer.

Pour les athlètes belges figureront les douze Belgian Cats, les skateboarders Axel Cruysberghs et Lore Bruggeman, la cavalière de concours complet Lara de Liedekerke, l'athlète Hanne Claes (venue de Mito avec Nafi Thiam), Tom Boon, pour le hockey, la badiste Lianne Tan, la cavalière de concours complet Lara de Liedekerke, l'archer Jarno De Smedt qui fut le premier Belge en action dans des JO vendredi et le kayakiste de slalom Gabriel De Coster.

Quatre coaches et le Chef de mission Olaf Spahl défileront à leurs côtés. "Il est possible que d'autres athlètes viennent aussi mais c'est peu probable" avait encore précisé Philippe Vander Putten, le CEO du Comité olympique et interfédéral belge.

Notre délégation fera son entrée dans le stade olympique entre 15h et 15h30 heure belge.

Aucun représentant officiel belge ne sera présent dans les tribunes. "Les événements tragiques que la Belgique vient de connaître ont rendu cette présence déplacée."