Le RSCA Futsal face au Sporting Portugal en demi-finale

Le RSCA Futsal affrontera les Portugais du Sporting Portugal en demi-finale de la Ligue des Champions de futsal à l'issue du tirage au sort effectué mercredi à Palma de Majorque en Espagne, ville-hôte du Final Four prévu du 5 au 7 mai.

Le RSCA Futsal, anciennement Halle-Gooik, aura fort à faire face au Sporting Portugal, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 et finaliste en 2022 face au FC Barcelone. L'autre demi-finale mettra aux prises Palma de Majorque aux Portugais de Benfica. Les demi-finales auront lieu le 5 mai et la finale et le match pour la 3e place le 7 mai.

Fin novembre, le RSCA s'était qualifié pour le Final Four en remportant son groupe du Tour Elite à Pula en Croatie devant Barcelone.