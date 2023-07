Le Serbe Nikola Jokic renonce à la Coupe du monde

La Serbie, avec Jokic avait pris la médaille d'argent aux JO de Rio en 2016, mais a ensuite été éliminée par l'Argentine en quarts de finale du Mondial 2019, était absente aux JO de Tokyo en 2021, et a été battue par l'Italie dès les huitièmes de finale de l'Euro l'an dernier. Au premier tour de la Coupe du monde, l'équipe du coach Svetislav Pesic affrontera Porto Rico, la Chine et le Soudan du Sud dans un groupe qui jouera à Manille.

Jokic, 28 ans, a connu l'année la plus réussie de sa carrière. Il a non seulement remporté le titre NBA mais aussi le titre de MVP des Finales. Dès dimanche, des rumeurs annonçaient le forfait du "Joker" pour ce Mondial qui se jouera du 25 août au 10 septembre aux Philippines, en Indonésie et au Japon.

La participation de la star grecque des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo est toujours incertaine. En revanche, le meneur des Dallas Mavericks, Luka Doncic prévoit de jouer avec la Slovénie. Les favoris, les États-Unis, coachés par Steve Kerr, assisté par Erik Spoelstra et Tyronn Lue, ont retenu une sélection de jeunes et talentueux joueurs NBA (Tyrese Haliburton, Mikal Bridges, Anthony Edwards et autre Brandon Ingram) mais aucune de ses plus grandes vedettes (LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis, Jayson Tatum, Jimmy Butler, entre autres). Le tenant du titre est l'Espagne.