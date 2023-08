Le Soudal Open parmi les 44 rendez-vous d'un circuit 2024 plus richement doté encore

Un minimum de 44 tournois, joués dans 24 pays, dont la Belgique avec le Soudal Open les 23 et 26 mai à Anvers (21e des 44 rendez-vous), sont prévus avec comme nouveautés des rendez-vous à Dubaï (le Dubai Invitational du 11 au 14 janvier) et au Barhain (du 1er au 4 février), et le retour pour la première fois depuis 2019 de l'Open de Chine du 2 au 5 mai.

La traditionnelle Race to Dubai sera pour 2024 divisée en trois nouvelles phases. Cinq "global swings" de novembre 2023 à août 2024 seront suivis de 'back nine' qui reprend les tournois les plus historiques de septembre à octobre et pour clôturer les deux tournois Play-offs du DP World Tour en novembre.