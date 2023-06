Les Belgian Cats dominent la Chine en préparation à Courtrai

Ine Joris et Nastja Claessens étaient en civil sur le banc. Lisowa et Becky Massey (8 pts), Delaere (6), Mununga (5 pts et 5 rebonds) et Billie Massey (5 pts), Resimont (3), Geldof (2) et Ramette ont complété le tableau.

Privées de leurs pions majeurs - Li Yueru, Han Xu, Li Meng et Huang Sijing, blessées ou en WNBA - les Chinoises, avec une équipe rajeunie, préparent leur championnat d'Asie fin juin début juillet en Australie. Elles seront encore face au Belgian Cats pour une ultime répétition samedi (18h00 à Louvain) avant l'Euro du 15 au 25 juin à Tel Aviv et Ljubljana en Slovénie.