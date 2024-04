Les Belgian Cats retrouveront l'Espagne en préparation à Charleroi

Les vendredi 19 et dimanche 21 juillet, la Belgique, championne d'Europe, affrontera respectivement la Chine, championne d'Asie et vice-championne du monde et le Japon, vice-champion d'Asie et vice-champion olympique chez lui à Tokyo, joueront à la Reims Arena (5.500 places).

Le programme complet de préparation doit encore être officialisé. Aux JO de Paris, la Belgique est versée dans un groupe avec l'Allemagne (29 juillet), les États-Unis (1er août) et le Japon (4 août).