Les cavaliers belges ont rendez-vous en Normandie pour leur billet olympique

Pour la championne de Belgique Tine Magnus, ce sera une première aux championnats d'Europe. "Je considère les championnats d'Europe comme une compétition comme une autre." confie-t-elle. "C'est du moins ce qui est prévu, même si je sens que c'est un peu plus qu'une compétition ordinaire. Pour les participants comme pour les organisateurs, les championnats d'Europe sont une répétition générale avant les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Nous allons savoir ce weekend à quoi nous attendre l'année prochaine."

L'équipe belge est composée de Karin Donckers (Fletcha van 't Verahof), Tine Magnus (Champagne Pia Z), Lara de Liedekerke (Hermione d'Arville), Senne Vervaecke (Google van Alsingen), Jarno Verwimp (Mahalia) et Cyril Gavrilovic (Elmundo de Gasco).

Les deux meilleures nations de ces championnats, qui ne sont pas encore qualifiés pour les Jeux Olympiques, pourront aller à Paris l'année prochaine. C'est donc un rendez-vous important pour l'équipe belge. "La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les favorites pour le podium et sont déjà qualifiées pour les Jeux. Nous visons une place dans le top 5 et c'est un objectif réaliste. Même une place sur le podium n'est pas à exclure", a déclaré Magnus.

Quatre pays seront à surveiller pour les deux place qualificatives. Outre la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne auront leur carte à jouer. Au classement de la Coupe des Nations, à deux manches de la fin, la Belgique est largement en tête. "Il y a deux façons d'arriver à Paris, ce week-end par les championnats d'Europe ou par la Coupe des Nations. Dans cette compétition, nous avons déjà pris une bonne avance par rapport au premier poursuivant."