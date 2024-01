Les cavaliers belges septièmes de la Coupe des Nations

Les cavaliers belges ont terminé septièmes et avant-derniers dimanche de la Coupe des nations du jumping quatre étoiles de Sharjah, aux Émirats arabes unis. Abdel Saïd (Desiree) a écopé de 12 points de pénalité lors du premier tour, Chloe Vranken (Emir) cinq et Céline Schoonbroodt-De Azevedo (Deesse) quatre, soit un total de 21 points. Seules les équipes du top 6 étaient retenues pour le second tour.