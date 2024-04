Les États-Unis confirment leur Dream Team avec LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant

La 'Dream Team' américaine version 2024 comptera sept joueurs qui ont déjà participé et remporté les JO avec LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Devin Booker, Jrue Holiday, Jayson Tatum et Bam Adebayo. Durant est d'ailleurs le plus titré d'entre eux avec des médailles d'or en 2012, 2016 et 2021.

Le meneur Stephen Curry participera lui à 36 ans à ses premiers Jeux. Il sera accompagné à la distribution d'Holiday et du jeune Tyrese Haliburton. Sur les ailes, 'Team USA' pourra donc se reposer sur James, Durant, Tatum, Booker, mais aussi Kawhi Leonard, qui disputera également ses premiers JO à 32 ans, et Anthony Edwards, la nouvelle jeune star de la NBA.