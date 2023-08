Les Etats-Unis en or sur le 4x100 m féminin, 2e titre pour Richardson

Les Américaines, avec la nouvelle reine du 100 m Sha'Carri Richardson en dernière relayeuse, ont été sacrées championnes du monde du 4x100 m devant les Jamaïcaines et les Britanniques, samedi à Budapest.

Le quatuor américain s'est imposé en 41 sec 03, record des championnats, devant la Jamaïque de Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson (41.21), et la Grande-Bretagne (41.97).

Richardson, qui vivait ses premiers grands championnats à 23 ans, les achève avec deux médailles d'or, sur 100 m et 4x100 m, et une en bronze, sur 200 m, à un an des JO-2024.