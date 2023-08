Les États-Unis et l'Espagne qualifiés pour le deuxième tour

Avec leur victoire face à la Grèce (109-81) dans le groupe C lors de la deuxième journée, les Etats-Unis ont validé leur ticket pour le deuxième tour de la Coupe du monde de basket lundi à Manille, en Malaisie.

Après avoir facilement écarté la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture (99-72), les Américains ont corrigé les Grecs avec, entre autres, les 15 points du joueur des Los Angeles Lakers, Austin Reaves. Malgré une première mi-temps plutôt équilibrée mais à l'avantage des champions olympiques (50-37), les Grecs ont craqué mentalement en seconde période et le score s'est alourdi avec des Américains dominants des deux côtés du terrain.

Ces deux victoires permettent donc aux Etats-Unis d'assurer leur place au tour suivant. Dans l'autre rencontre du groupe C, la Nouvelle-Zélande a battu la Jordanie (95-87) et garde ainsi toutes ses chances de se qualifier pour le deuxième tour lors de la troisième et dernière journée qui les opposera à la Grèce alors que les Etats-Unis joueront la Jordanie.