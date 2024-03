Les Indoor Red Lions et Indoor Red Panthers se rendront en Croatie en 2025

Les Indoor Red Lions (FIH 3) et Indoor Red Panthers (FIH 7) disputeront la prochaine Coupe du monde de hockey en salle à Porec, en Croatie, du 3 au 9 février 2025, a annoncé mercredi la fédération internationale de hockey (FIH). Les deux équipes nationales belges sont en effet qualifiées pour la 7e édition de ces Mondiaux à la suite de leur classement aux derniers Euros de Louvain (3e place chez les messieurs) et de Berlin (6e place chez les dames).

Les autres pays déjà qualifiés parmi les 12 équipes masculines sont la Croatie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Argentine, la Pologne et Trinidad & Tobago. Côté féminin, la Croatie, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la République tchèque, l'Espagne et les États-Unis sont déjà assurés de leur place parmi les 12 pays participants. Les autres nations seront désignées au terme des 3 tournois continentaux d'Asie (12-16 mai en Thaïlande), d'Afrique (23-26 mai en Namibie) et d'Océanie (24-26 juin en Australie).

Les Pays-Bas, chez les dames, et l'Autriche, chez les messieurs, ont remporté la dernière édition qui s'était déroulée en 2022 à Pretoria en Afrique du Sud. Les Indoor Red Lions et Red Panthers y avaient terminé à la 5e place.