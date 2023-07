Les juniors belges masculins en quarts de finale

Louis Laffineur, Tom Closset et Alessi Massart ont rejoint les quarts de finale en juniors (U19) du championnat d'Europe des jeunes de tennis de table dimanche à Gliwice en Pologne. Ils ont battu les Pays-Bas 3-2. Closset, mené deux sets à zéro, a gagné les trois suivants pour offrir le point de la victoire. L'Allemagne sera leur adversaire pour une place en demi-finales lundi.

Chez les filles, Sara Devos, Lilou Massart et Eloïse Duvivier ont elles été battues 3-0 par le Portugal en huitièmes de finale et joueront les matchs de classement pour les de 9 à 16 en rencontrant d'abord la Turquie lundi.

Les cadets (U15) Matt Closset, Vitja Lutsenko, Maxime Degive et Charles Janssens ont été dominés 3-1 par le Portugal et été éliminés. Les cadettes Lilly Laffineur, Lotte Nuyttens et Alicia Warrand ont connu un sort indetique après leur revers face à l'Angleterre 3-2 dimanche.