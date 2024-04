Les Lakers bousculent les Cavaliers et poursuivent leur marche en avant, comme Philly

Avec 28 points de D'Angelo Russell ainsi que des solides performances de LeBron James (24 points, 12 assists) et Anthony Davis (22 points, 13 rebonds, 3 contres), LA a remporté un 9e match sur ses 10 dernières sorties. Déjà assurée des play-in, l'équipe espère désormais conquérir une qualification directe pour les playoffs en dépassant les Pelicans (7e, 45v-32d) et les Suns.

Cleveland conserve sa 3e place à l'Est (46v-32d), mais les Cavaliers donnent l'opportunité à Orlando et New York (4e et 5e, 45v-32d) de revenir à leur hauteur. Les Pacers (6e, 44v-34d), le Heat (7e, 43v-34d) ainsi que Philadelphie (8e, 43v-35d) sont également dans la bataille pour le top 6, alors que Chicago (9e, 36v-40d) et Atlanta (10e, 36v-42d) disputeront le play-in.