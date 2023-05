Les Lakers s'imposent d'emblée chez les champions de Golden State

Les Los Angeles Lakers, portés par Anthony Davis impérial à l'intérieur et une défense longtemps acharnée sur Stephen Curry, ont arraché à Golden State 112-117 la première manche de leur demi-finale de conférence Ouest dans le championnat NBA de basket. Dans l'autre match de la soirée, à l'Est, New York a battu Miami à domicile 111-105 et égalisé à une manche partout.