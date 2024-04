Les nageurs belges à Anvers avec vue sur Belgrade et Paris

Vanotterdijk et Henveaux ont entre-temps été rejoints par Florine Gaspard (50m libre) et Valentine Dumont (200m libre et 400m libre) dans la liste des qualifiés pour Paris. Dumont, qui privilégie la préparation aux Jeux, sera la grande absente de ces Nationaux.

La période de qualification olympique s'achève le 23 juin, c'est-à-dire le dernier jour de l'Euro de Belgrade (17-23 juin). La capitale serbe peut donc constituer un tremplin vers Paris. Actuellement, Alisée Pisane (1.500m libre), Grace Palmer (200m brasse), Sarah Dumont (1.500m libre), Roos Vanotterdijk (50m dos, 50m papillon), Lucas Henveaux (200m, 400m et 800m libre) et Valentine Dumont (200m et 400m libre) répondent aux critères qualificatifs, à savoir avoir réussi le temps limite "matinal" en séries et le temps limite "normal" en finale.

Fleur Verdonck (50m dos) et Leo Verschooten (50m libre) ont réussi ces temps limites mais dans une épreuve qu'ils n'avaient pas indiquée comme compétition de sélection. Stan Franckx, qui n'avait réussi qu'un temps limite matinal malgré son record de Belgique du 50m dos à Eindhoven vendredi passé, est un autre candidat à l'Euro.