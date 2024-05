Les Red Panthers s'imposent 5-1 devant les États-Unis pour leur reprise à Anvers

Les Red Panthers (FIH 5) se sont imposées 5-1 contre les États-Unis (FIH 13) pour leur reprise en Hockey Pro League féminine, mercredi à la Wilrijkseplein d'Anvers. Les joueuses de Raoul Ehren décrochent là leur 1er succès dans la compétition après 4 défaites subies face à l'Argentine et l'Allemagne, début février lors d'une tournée argentine effectuée avec une équipe expérimentale.

Peu entreprenantes en 1re mi-temps, les vice-championnes d'Europe ont néanmoins pris l'avance sur une ouverture du score d'Astrid Bonami, d'une reprise en deux temps à la suite d'une percée de Justine Rasir (19e). Après le repos, la Belgique s'est montrée plus incisive, Bonami remettant le couvert d'un shoot rapide (33e). Abi Raye mettait ensuite fin à une mêlée devant le but américain (35e). Abigail Tamer sauvait l'honneur pour les Américaines d'un tir de revers trompant Élodie Picard (41e), qui a gardé les filets belges durant toute la rencontre. En fin de 3e quart-temps, Bonami réussissait le triplé sur une récupération de balle de Rasir (43e, 4-1). A 15 secondes du coup de sifflet final, Stephanie Vanden Borre a fixé le score sur penalty-corner (70e, 5-1)

Raoul Ehren a choisi de disputer cette première partie de Pro League à Anvers avec un groupe de 24 joueuses, en vue de sa future sélection pour les Jeux Olympiques. Seules Charlotte Englebert, qui dispute la finale des playoffs néerlandais avec son club de Den Bosch, et Hélène Brasseur, blessée à la cheville, sont absentes pour cette première "fenêtre" contre les États-Unis et l'Inde. Les Belges joueront contre les Indiennes jeudi (16h45), avant les matchs retour contre les Américaines samedi (14h00) et les Indiennes dimanche (14h00).