Liège s'impose à domicile pour son premier match de play-offs

Les Liégeois ont pris une option sur la qualification en vue des demi-finales. D'emblée, ils sont entrés dans la partie sur tempo très élevé, creusant un écart de 12 unités après une première période ultra-offensive bouclée sur la marque de 57-45. Même si les visiteurs comblaient ensuite le trou dans le 3e quart-temps, les Liégeois sont repartis de plus belle dans le dernier acte pour remporter un succès important et surtout se ménager un petit viatique avant un match retour qui s'annonce animé.

En vedette dans le camp principautaire, EJ Anosike avec 25 points et 9 rebonds en 32 minutes, mais aussi Olivier Troisfontaines et Jamelle Hagins avec respectivement 19 et 18 unités.