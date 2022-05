Ligue de Diamant - Ben Broeders troisième de la perche à Doha remportée par Armand Duplantis

(Belga) Ben Broeders a terminé à la troisième place du concours du saut à la perche du meeting de Doha, manche d'ouverture de la Ligue de Diamant, samedi au Qatar. La victoire est revenue au Suédois Armand Duplantis.

Initialement prévu vendredi, le concours du saut à la perche avait été reporté d'un jour et en salle à cause du vent qui soufflait sur la capitale du Qatar. Broeders a franchi une barre à 5m71 au même titre que les Américains KC Lightfoot et Christopher Nilsen et le Français Valentin Lavillenie. Le perchiste belge doit cependant se contenter de la troisième place car Lightfoot a commis moins de fautes sur ses sauts précédents. Une performance qui ne permet pas à Broeders d'atteindre le minima pour l'Euro (5m75) ou pour les Mondiaux (5m80). Champion olympique en titre, le Suédois Armand Duplantis a lui remporté le concours grâce à une barre à 6m02, établissant ainsi un nouveau record du meeting.