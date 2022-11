Ligue des Champions de futsal - Le RSCA Futsal débute son Tour Elite par une victoire contre Pula

(Belga) Le RSCA Futsal a débuté son Tour Elite de la Ligue des Champions de futsal par une victoire 3-2 contre les Croates de Futsal Pula, mercredi en Croatie.

Les Croates ont ouvert le score via Prelcec (3:54) mais les Belges, grâce à Tomic (7:04) et Diogo (23:07), ont repris les commandes de la commande avant de voir le score encore évoluer à l'entame des dix dernières minutes, sur une égalisation signée Osredkar (30:51). Jelovcic a ensuite donné la victoire aux Anderlechtois d'un goal à la 34:46. Jeudi sur le coup de 17h30, les Anderlechtois, versés dans le groupe D, défieront le FC Barcelone, qui n'est autre que le tenant du titre. Ils ponctueront leur compétition samedi, toujours à Pula, par une rencontre face aux Roumains de United Galati. Le vainqueur de chacun des quatre groupe rejoindra le Final Four, prévu fin avril début mai dans un lieu encore à déterminer. Le FC Barcelone est le tenant du titre. Le Barça avait remporté la saison dernière son quatrième titre dans cette Ligue des Champions de football en salle. (Belga)